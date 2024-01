Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Iubita lui Cristiano Ronaldo a provocat un scandal uriaș. Georgina Rodriguez și-a infuriat fanii dupa ce s-a pozat cu bijuterii de patru milioane de lire sterline. Foto at Info real.

- Este scandal in showbiz! Bia Khalifa ar fi noua cucerire a lui Tzanca Uraganu! A fost surprinsa in ipostaze incendiare, langa el și l-a surprins cu...talente ascunse! A fost nevoie de un singur videoclip pentru a declanșa razboiul! Iata ce i-a alertat pe fanii manelistului și ce ar putea sa o enerveze…

- Spitalul Județean Slatina este in centrul unui scandal uriaș de mușamalizare, dupa ce o femeie a murit intr-un lift care s-a blocat.Pacienta, mama unei asistente, trebuia mutata la Terapie Intensiva pentru a fi intubata. Liftul a ramas insa blocat intre etaje zeci de minute și, in ciuda manevrelor…

- "Dragi prieteni, ma aflu intr un loc ascuns. Nu prea mai pot iesi nicaieri. Sunt amenintat de niste interlopi foarte periculosi.M-au amenintat, am fost si talharit de ei. Mi-au luat si o masina care se afla in custodia politiei.Chiar eu va rog sa vorbiti de mine si sa ma contactati pentru ca cu acesti…

- Francisca pare ca este genul de femeie care nu așteapta ca iubitul sa o surprinda cu daruri, ci știe sa iși faca cadouri și singura. Asta nu o spunem noi, ci imaginile filmate de paparazzii Spynews.ro sunt dovada clara ca iubita lui TJ Miles este independenta.

- Ziua de astazi este cu totul speciala in familia lui Tzanca Uraganu. Cei doi copii ai artistului, Andreas și Anais, iși sarbatoresc onomastica, iar Alina Marymar nu a uitat de acest moment important. Imaginea emoționanta pe care a postat iubita manelistului.

- Calvarul trait de o femeie dupa ce a cazut in capcana unui „Lover Boy”. A amenințat-o ca ii va rani copiii și mama Este vorba despre un caz clasic, metoda ”Lover Boy”, in care victima a cazut in plasa unui proxenet. Cazul unei femei din Alba Iulia care a cazut in plasa unor proxeneți este detaliat…

- Familie din Alba Iulia, trimisa in judecata dupa o bataie in autobuz. Martor la scandal, amenințat cu moartea Patru persoane, rude intre ele vor ajunge in fața magistraților Judecatoriei Alba Iulia pentru mai multe capete de acuzare. Totul a pornit dupa ce o femeie, a batut o alta femeie intr-un autobuz…