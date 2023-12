Bestjobs: Lucrul de acasă, tot mai căutat la final de an. Poziţiile remote au atras peste 150.000 de aplicări doar în noiembrie ”Spre final de an tot mai multi candidati romani isi cauta un job remote, care fie sa le permita sa evite naveta in sezonul rece, fie sa le asigure un venit suplimentar. Astfel, pe platforma de recrutare online bestjobs, peste 150.000 de aplicari s-au inregistrat in luna noiembrie la joburi ce presupun munca de la distanta, in timp ce expresiile „remote”, „lucrul la distanta”, „work from home” au strans in total peste 200.000 de cautari pe platforma”, anunta platforma. Un sondaj realizat de bestjobs la jumatatea anului arata ca doar 40% dintre angajati lucrau de la birou, in timp ce mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

