- Conglomeratul Berkshire Hathaway al magnatului Warren Buffett a raportat sambata prima sa pierdere trimestriala dintr-un an, deoarece preturile actiunilor Apple si ale altor companii pe care le detine au scazut, dar a spus ca rezultatele imbunatatite din asigurari au contribuit la cresterea profitului…

- Actiunile Chevron au scazut vineri cu 5,4% in urma publicaerii rezultatelor financiare. ”A fost un trimestru zgomotos, cu costuri fara numerar provocatee in primul rand de ceva ce am numit efecte temporale”, a declarat directorul financiar Pierre Breber intr-un interviu, citand marfurile de petrol si…

- Lego anunta cresterea vanzarilor, in pofida evolutiei din ChinaCota de piata a Lego a continuat sa creasca in primul semestru din 2022, chiar daca piata jucariilor a scazut si consumatorii chinezi au revenit in magazine intr-un ritm mai lent decat se estima, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Producatorul american de cipuri Nvidia a raportat rezultate financiare peste asteptari, aferente trimestrului incheiat pe 30 iulie, si a publicat estimari optimiste, relateaza CNBC. Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09…

- Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09 dolari pe actiune asteptat de firma Refinitiv. Veniturile de 13,51 miliarde dolari au fost peste veniturile de 11,22 miliarde dolari asteptate de Refinitiv. Nvidia a spus ca se asteapta…

- Conglomeratul lui Buffet, Berkshire Hathaway, a dezvaluit donarea de catre Buffett a 50 de actiuni de clasa A, intr-o declaratie depusa la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA. Donatia a fost facuta pe 15 august, cand actiunile au inchis la aproximativ 538.107 dolari pe unitate. Aceasta…

- ”Sipex, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunta rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Compania a…

