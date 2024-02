Warren Buffett spune că Berkshire Hathaway ”este făcut să dureze”, chiar dacă epoca câştigurilor spectaculoase a luat sfârşit In scrisoarea sa anuala adresata actionarilor din Berkshire, care a insotit publicarea unui profit operational record de 37,4 miliarde de dolari pe 2023, Buffett a spus ca conglomeratul sau de peste 900 de miliarde de dolari a devenit o fortareata capabila sa reziste chiar si unui dezastru financiar fara precedent. ”Berkshire este construit pentru a rezista”, a scris Buffett. Buffett a temperat, de asemenea, asteptarile pentru pretul actiunilor Berkshire, spunand ca dimensiunea uriasa a companiei nu lasa ”nicio posibilitate de performanta uluitoare”. ”Raman doar o mana de companii in aceasta tara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

