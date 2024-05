Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce nu face statul pentru poporul roman fac romanii fara funcții și sinecuri. Legea 154/2021 se aplica doar pentru minoritari la fel cum sunt protejați doar elevii minoritarilor din invațamantul de stat din mediul rural. Programul burselor Romani pentru Romani este organizat de Asociației Calea…

- Potrivit Asociației Energia Inteligenta peste 11.000 de romani din care 4.500 de copii nu au acces la electricitate. Bistrița-Nasaud se numara printre județele cu cele mai multe locuințe care nu au curent electric. Peste 5.400 de imobile in care locuiesc 11.600 de romani nu sunt racordate la rețeaua…

- Peste 45 de reprezentanți au autoritaților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, alaturi de membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CDR Centru) din Regiunea Centru și de experții Agenției pentru Dezvoltare Regionala…

- In data de 14 februarie 2024 s-au implinit 78 de ani de la nașterea economistului, publicistului și liderului civic, Nița Preda, care a trecut la cele veșnice in 8 decembrie 2016. Conducerea Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș aducea un sincer omagiu de prietenie si pretuire,…

- „Nu va exista niciun Ținut Secuiesc niciodata in Romania. Nu va vinde nimeni niciun Ardeal, nu se va schimba nicio frontiera. De ce? Pentru ca suntem in Uniunea Europeana și in NATO. Vom fi cu drepturi depline la sfarșitul anului și in spațiul Schengen terestru (...) Trebuie sa va uniți, nu impotriva…

- "Dumitrita Gliga este una dintre doamnele politicii romanesti, una dintre putinele doamne care sunt si presedinte de organizatie. O mai avem pe doamna Gabriela Firea, doamna Rodica Nassar, Dumitrita Gliga si Doina Federovici, sunt cele patru doamne ale politicii romanesti si ale PSD care sunt si presedinte…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șase județe, valabila pana miercuri la pranz. Astfel, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana miercuri la ora 12.00 raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Alba, Sibiu si Hunedoara),…