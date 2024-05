Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer este cautat de poliție dupa ce a intrat cu mașina intr-un buldoexcavator parcat, apoi a fugit. Autoturism a luat foc. Accidentul a avut loc joi noapte, pe o strada din Roman. Pompierii au stins incendiul. Politistii rutieri au constatat ca soferul autoturismului nu se afla in interiorul masinii…

- O romanca din Italia a facut avort acasa, apoi a ascuns fatul intr-un congelator. Polițiștii au gasit bebelușul de 4 luni inghețat complet. Cazul a șocat Italia, iar romanca a ajuns pe mana poliției. Totul a ieșit la iveala dupa ce femeia s-a prezentat la spital cu sangerari abundente și le-a spus doctorilor…

- Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in Italia. Tanarul a murit la doar 26 de ani și a lasat in urma multe lacrimi și suferința. Familia lui se pregatește, acum, sa il conduca pe ultimul drum.

- Un barbat in varsta de 63 de ani a disparut fara urma de la domiciliu. Familia susține ca ultima data a fost vazut in zona numita Campul Negru din Sighet. The post L-ați vazut? Ioan Birici (63 ani) din Sighet este cautat de familie și poliție first appeared on Informatia Zilei .

- Caz șocant in Italia. Un pictor roman a disparut subit, dupa ce a ieșit la o intalnire cu o fata. De atunci, nimeni nu a mai reușit sa vorbeasca cu el. Familia lui il cauta fara incetare de 13 ani și tot ce spera este sa fie inca in viața.

- Caz revoltator in Italia. Un roman este cautat de polițiști, dupa ce a spart mai multe mașini și a furat tot ce a gasit. Barbatul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonele in care a ”dat lovitura”. In aceste momente este de negasit!

- Un roman de 38 de ani a amenințat cu toporul rezidenții dintr-un centru de primire pentru migranți din Pescara, Italia. Barbatul, inarmat cu un topor, a intrat in centru amenințand mai multe persoane vulnerabile. Personalul adiministrativ de la centrul pentru migranți a intervenit, iar barbatul a fugit…