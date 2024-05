Presedintele Joe Biden a acordat vineri cea mai inalta distinctie civila americana unui numar de 19 personalitati, printre care s-au regasit nume importante din Partidul Democrat, in cadrul unei ceremonii cu pronuntat iz politic, asupra careia a planat umbra rivalului sau, Donald Trump, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Medalia Libertatii” este acordata in fiecare an persoanelor care „au contribuit in mod exemplar la prosperitatea, valorile sau securitatea Statelor Unite” sau la „pacea in lume”. Prin decorarea lui Al Gore (76 de ani), fost vicepresedinte al lui Bill Clinton, activist pentru…