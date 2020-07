Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproximativ o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit in strada la un miting al opozitiei joi la Minsk, relateaza vineri dpa si France Presse. Svetlana Tihanovskaia, o novice in politica, a mobilizat aproximativ 34.000 de oameni intr-un parc din…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Un opozant belarus, a carui candidatura la alegerile prezidențiale din 9 august fusese respinsa, a fugit la Moscova de teama arestarii, a declarat echipa sa de campanie, potrivit Le Figaro, citat de Rador.Liderul belarus Aleksnder Lukasenko, aflat la putere din 1994, este candidat pentru un…

- Boala reprezinta doar o jumatate din “pandemia coronavirusului”, cealalta jumatate este politica, a declarat Președintele din Belarus, Aleksandr Lukashenko, la intalnirea cu lucratorii fabricii de tractoare MTZ, astazi 29 mai, informeaza agentia de stiri de la Minsk, BelTA. „Sunt convins de un lucru:…

- Peste doua milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate de la inceputul pandemiei COVID-19 in Europa, aproape doua treimi dintre acestea fiind in Rusia, Regatul Unit, Italia si Franta, conform unei statistici realizate sambata de France Presse.Cu 2.001.995 de cazuri…

- Reportaje transmise de Euronews, France Presse, Associated Press au relatat și prezentat imagini de la amplele manifestații ce au avut loc sambata in Germania, Regatul Unit, Franța, Polonia impotriva menținerii in vigoare a masurilor restrictive, inclusiv a izolarii impuse pentru combaterea propagarii…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca, fermierii și procesatorii noștri au stocuri mari de lapte care de pui și de porc, pentru ca importam foarte multa mancare. Pandemia a inrautațit situația in defavoarea producatorilor noștri. Sprijinul direct, adica acordarea unor despagubiri fermierilor, a mai fost…

- Ca in fiecare an, la 9 mai, aceasta fosta republica sovietica, condusa autoritar de președintele Aleksandr Lukașenko, și-a etalat cu mandrie capacitațile militare, organizand o defilare la care au participat nu mai puțin de 4000 de soldați, zeci de echipamente de lupta și avioane. Aleksandr Lukașenko,…