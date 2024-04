Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca in prezent exista conditii propice pentru ca Ucraina si Rusia sa inceapa tratative de pace intrucat exista un impas pe linia frontului, relateaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa TASS.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, efectueaza o vizita de lucru de doua zile in Rusia in cadrul careia se va intalni cu seful Kremlinului, Vladimir Putin, informeaza EFE. Cei doi sefi de stat vor aborda chestiuni bilaterale, in special acordurile la care s-a ajuns in timpul sedintei Consiliului…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, efectueaza o vizita de lucru de doua zile in Rusia in cadrul careia se va intalni cu seful Kremlinului, Vladimir Putin, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a vizitat orașul Grodno, de la granița cu Polonia și Lituania, și a spus ca țara sa inca se pregatește de razboi, deși nu vrea sa lupte, relateaza Ukrainskaia Pravda.„Nu credeți pe nimeni care spune ca vrem sa luptam. Ne pregatim de razboi, vorbesc despre…

- Aleksandr Lukasenko a declarat marți, 26 martie, ca autorii atentatului de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, au vrut sa intre in Belarus și doar dupa ce au vazut ca nu pot intra s-au indreptat spre frontiera ucraineana, transmite AFP, citata de Hotnews. Versiunea presedintelui…

- Serviciile de informații occidentale pun la cale o provocare pe teritoriul polonez, pentru care vor fi acuzate Rusia și Belarus, a declarat președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, citat de Interfax, conform Rador Radio Romania. „Cunoaștem toate scenariile diverselor tipuri de provocari, ale desfașurarilor…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a cerut marti agentiilor de aplicare a legii sa organizeze patrule cu arme de calibru mic pe strazile oraselor pentru a garanta siguranta oamenilor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Oamenii ar trebui sa se simta in siguranta acasa, la locul de…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri arestarea mai multor asa-zisi ”sabotori”, inclusiv cetateni ucraineni si belarusi, la granita tarii sale cu Ucraina, in cadrul unei operatiuni „antiteroriste”, transmite Reuters. Luand cuvantul in marja unui eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko…