FORȚA DREPTEI Ludovic Orban vine vineri la Satu Mare

Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, va participa vineri, 23 februarie, la Conferința de alegeri județeană a partidului.