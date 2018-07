Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP, preluata de Agerpres. Jeremy Hunt…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, scrie agerpres.ro.

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China prima…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China…

- Inca un ministru și-a prezentat demisia premierului Theresa May. Astfel Guto Bebb, ministru de rangul al doilea insarcinat cu achizitiile in ministerul britanic al Apararii, care este si deputat, a demisionat luni, 16 iulie, din echipa guvernamentala condusa de prim-ministrul Theresa May, potrivit BBC…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat propunerea premierului britanic Theresa May privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca exista progres in negocierile intre Londra și Bruxelles, relateaza site-ul Politico.eu, informeaza Mediafax.In cadrul unei conferințe cu…