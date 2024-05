Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat luni, la Paris, ca tara sa si Uniunea Europeana sa-si consolideze „coordonarea strategica” si sa ramana „partenere”, in pofida diferendurilor multiple, de la comert la Ucraina. Seful de stat chinez a facut aceste declaratii la inceputul unei intalniri trilaterale…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a facut luni apel la omologii sai din Uniunea Europeana sa nu se relaxeze in privinta trimiterii de ajutoare militare Kievului, dupa ce, sambata, dupa luni de blocaj, Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a adoptat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina…

- Statele Unite au avertizat miercuri ca vor trage la raspundere China daca Rusia va obține caștiguri in Ucraina, dupa ce Beijingul și-a reinnoit angajamentele de a coopera cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, in China. De asemenea, mai avertizeaza SUA, Rusia…

- Statele Unite ale Americii au avertizat marti ca vor considera China responsabila daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, dupa ce Beijingul si-a reinnoit promisiunile de cooperare cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului de Externe rus, Serghei Lavrov, informeaza miercuri AFP, potrivit…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, unul dintre cei mai influenti „soimi” de la Kremlin, a declarat marti ca NATO lupta practic impotriva Rusiei in Ucraina si ca alianta militara condusa de SUA ajuta la organizarea de lovituri pe teritoriul suveran rus, transmite Reuters.…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

