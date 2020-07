Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…

- ​Statele Unite și Uniunea Europeana au nevoie de o politica comuna fața de China pentru a rezista acesteia, a declarat joi secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, numind Beijing-ul o amenințare și acuzându-l ca ar fura know-how-ul european pentru a-și dezvolta economia, potrivit AFP.Pompeo…

- Statele Unite si Rusia reiau luni, la Viena, negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, amenintate inca de la inceput de insistenta Washingtonului de a include China, ceea ce Beijingul refuza, relateaza AFP, potrivit news.ro.Delegatiile au sosit catre ora 6.30 GMT (9.30, ora Romaniei)…

- Michael Kovrig (!) și Michael Spavor O decizie care va inrautați, in continuare, relațiile dintre China și Canada: Beijingul a acuzat in mod oficial de spionaj doi canadieni reținuți din 2018, caz perceput pe scara larga de Ottawa drept represalii dupa arestarea unui executiv al Huawei la cererea Washingtonului.…

- SUA si Rusia reiau luni, la Viena, negocierile privitoare la controlul armamentelor, insa acestea par amenintate inca de la inceput de instanta Washingtonului ca la discutii sa participe si China, ceea ce Beijingul refuza, transmite sambata AFP. Ambasadorul Marshall Billingslea, reprezentantul…

- Presedintele Donald Trump nu exclude intreruperea oricaror relatii cu Beijingul, inclusiv a celor economice, intr-un context tensionat al raporturilor bilaterale, transmit AFP si Reuters. "Statele Unite mentin, desigur, o optiune politica, cu mai multe conditii, de a taia toate legaturile…

- Vineri, Statele Unite au anunțat masuri pentru a impiedica capacitatea Huawei de a dezvolta semiconductori in strainatate folosind tehnologia americana. Departamentul de Comerț al SUA a afirmat ca „a vizat strategic și foarte precis achizițiile de semiconductori de catre Huawei, care provin direct din…