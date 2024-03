Șeful diplomației americane Antony Blinken a cerut vineri, la Viena, reunirea comunitații internaționale in lupta impotriva fentanilului, un drog sintetic care face ravagii in special in Statele Unite, in cadrul unei conferințe ONU privind drogurile. Șeful diplomației americane, in mesajul transmis delegaților Comisiei UNODC pentru Narcotice, reuniți la Viena, a subliniat ca, ”daca vrem sa schimbam traiectoria acestei crize, exista o singura cale de a o face, și aceasta este impreuna”. El mai subliniat ca „mai mult de 40% dintre americani cunoșteau pe cineva care a murit in urma unei supradoze”…