- In ședința din data de 26 martie 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 (BEC) a decis sa admita: - Protocolul pentru constituirea alianței electorale cu denumirea…

- Biroul Electoral Central a anuntat ca, in sedinta de duminica, a fost respins Protocolul de constituire a aliantei electorale Alianta Dreapta Unita USR - PMP - Forta Dreptei. "Ca urmare a analizarii protocolului de constituire a Aliantei electorale dintre Partidul Uniunea Salvati Romania (USR), Partidul…

- Din 12 martie, incepe perioada electorala pentru alegerile pentru Parlamentul European din anul 2024 și alegerile pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024. Repere: 19 martie – incepe perioada de depunere la Biroul Electoral Central a protocoalelor de constituire a alianțelor electorale…

- Guvernul a aprobat, luni, calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European și pentru alegerile pentru autoritațile administrației publice locale, din anul 2024. Conform calendarului aprobat, pe 12 martie incepe perioada electorala, iar…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat luni ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ministrului privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani, in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru presedintele Romaniei sau la alegerile…

