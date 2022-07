BCE a majorat ratele dobânzilor, pentru prima dată în ultimii 11 ani Banca Centrala Europeana a majorat joi ratele dobanzilor, pentru prima data in ultimii 11 ani, indicand ca ar putea urma noi cresteri in 2022, si a anuntat un nou program de achizitionare de bonduri, pentru a tine sub control costurile de imprumut ale celor mai indatorate state din zona euro, transmite Reuters. Consiliul guvernatorilor BCE a decis majorarea cu 50 de puncte de baza a ratei dobanzii la facilitatea de depozit, la zero, de la minus 0,50%, intr-un efort de a reduce nivelul record al inflatiei in zona euro. De asemenea, au fost majorate cu 50 de puncte de baza rata dobanzii la operatiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

