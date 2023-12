Bătrâni cu dizabilități și fără moștenitori, „căsătoriți” cu forța pentru a fi deposedați de bunuri Mai mulți batrani cu dizabilitați au fost descoperiți ținuți in condiții inumane, intr-un imobil din Ilfov. Erau ținuți acolo impotriva voinței și au fost „casatoriți” cu forța ca sa fie deposedați de bunuri. Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuesti si in judetul Ilfov, intr-un dosar lipsire de libertate in mod ilegal si inselaciune. Mai multi varstnici, cu dizabilitati fizice sau psihice, fara mostenitori, au fost gasiti intr-un imobil, in conditii improprii. Mai multe persoane sunt suspectate ca i-ar fi tinut sub supraveghere permanenta, inca din 2017, i-au amenintat si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

