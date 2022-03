Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, pregatește de mult timp o mutare care va genera un scandal uriaș la Regia Naționala a Padurilor- Romsilva, dar și in randul clasei politice de la noi. Barna Tanczos are pregatit de mai mult un proiect de reorganizarea al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) prin care efectiv urmarește desființarea a 16 direcții silvice din cele 41 existente in prezent. Numai ca, liderii PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, nici nu vor sa auda de așa ceva, in timp, ce liberalii, in special Florin Cițu, doresc desființarea celor 16 direcții…