Stiri pe aceeasi tema

- Un calugar s-a accidentat grav dupa ce a cazut din clopotnița. Acesta se urcase pentru a verifica niște neregli. ITM BN urmarește anchetarea incidentului, acesta fiind catalogat ca accident de munca. Lunea trecuta, un incident grav a avut loc la Manastirea Parva. Un calugar s-a urcat in clopotnița exterioara,…

- Un tanar a ajuns in stare grava la spital, in aceasta dimineața, dupa ce a cazut de la inalțime, de pe un bloc de locuințe din municipiul Bistrița. Tanarul desfașura lucrari de reparații la sistemul pluvial al imobilului. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD a gasit la locul indicat un barbat…

- In aceasta dimineața, un tanar de 27 de ani s-a prabușit de pe acoperișul unui bloc de pe strada Andrei Mureșanu. Se pare ca acesta se urcase pe acoperiș pentru a efectua lucrari neechipat. Muncitorul a fost transportat la spital. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, la un bloc de pe strada…

- Directorul adjunct al Institutului Central de Cercetare in Epidemiologie din cadrul Serviciului federal rus pentru Protectia Consumatorilor (Rospotrebnadzor), academicianul Alekandr Gorelov, a explicat de ce unii oameni nu dezvolta anticorpi dupa ce se vaccineaza impotriva infectiei cu virusul SARS-CoV-2.…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 13:00, o autospeciala a unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Slanic, oprita pe partea dreapta a parții carosabile, a fost acroșata de catre o conducatoare auto in varsta de 49 de ani.Polițiștii erau in timpul serviciului și efectuau cercetarea la fața…

- La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 13:00, o autospeciala a unui echipaj de poliție din cadrul Poliției Slanic, oprita pe partea dreapta a parții carosabile, a fost acroșata de catre o conducatoare auto in varsta de 49 de ani.Polițiștii erau in timpul serviciului și efectuau cercetarea la fața…

- Un cioban care lucra in judetul Arad a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti, astazi de dimineata. Acesta ar fi rapit, cu o seara in urma, o fata de 17 ani, pe care a dus-o in localitatea Nicolae Balcescu, unde minora ar fi fost tinuta impotriva vointei sale. Politistii aradeni au fost sesizati…

- Politistii de frontiera din Botosani au fost nevoiti sa faca uz de arma in timpul unei actiuni de prindere a unor contrabandisti cu tigari, informeaza vineri Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi au retinut,…