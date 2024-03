Stiri pe aceeasi tema

- "Sambatadupa-amiaza, pompierii Detașamentului Deva s-au deplasat de urgența in localitatea Mintia, comuna Vețel, pentru a interveni la un caz de intoxicare in urma careia au rezultat 2 victime care executau lucrari de dezinfectare a unui bazin aparținand unei societați comerciale din localitate. Pentru…

- Doi barbați care curațau bazinul unei firme din județul Hunedoara s-au intoxicat. O victima a murit, iar cea de a doua a fost transportata la spital. Cazul va fi anchetat și de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara. Incidentul s-a produs sambata in localitatea Mintia, comuna Vețel, din județul…

- Un sistem de localizare a fost gasit pe mașina prefectului de Olt. Anunțul a fost facut chiar de catre Mario De Mezzo pe rețelele de socializare. Cazul a ajuns in atenția polițiștilor. „In urma cu cateva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licar de led albastru suspect. Am gasit…

- Duminica, intr-o zona impadurita din afara comunei Varsag, un barbat in varsta de 38 de ani a fost victima unui atac de urs, suferind multiple leziuni in diverse zone ale corpului. Incidentul a avut loc in timpul unei drumeții in Munții Harghita, unde grupul de oameni s-a aventurat pentru a profita…

- O femeie din județul Giurgiu a fost batuta și alungata din casa de concubinul ei. Barbatul este cercetat deja in alt dosar de violența in familie. Barbatul va fi cercetat, instanța stabilind masura controlului judiciar.Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți. Polițiștii Secției 3 Poliție…

- Un grav accident rutier a avut loc sambata la ieșirea din localitatea Gilau, intre Gilau și Capușu Mare. Incidentul a implicat doua autoturisme, iar in urma acestuia, un barbat a fost declarat decedat. Potrivit cercetarilor preliminare desfașurate la locul accidentului, un autoturism condus de un barbat…

- Sfarsit tragic pentru un barbat in varsta de 55 de ani in aceasta seara in Complexul Studentesc Timisoara. Acesta s-ar fi dezechilibrat si a cazut pe scarile unei firme din zona, accident in urma caruia si-a pierdut viata. Sambata, in jurul orei 22, politistii Sectiei 2 din Timisoara au fost sesizati…

- Incepand de ieri, 13 Decembrie 2023, a fost redeschis complet traficului de pe Podul Ovidiu, din judetul Constanta, situat pe drumul national DN 2A, km 196 739, in urma reabilitarii facute. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane au fost finalizate lucrarile la Podul…