Un bărbat a murit în timp ce dezinfecta un bazin, altul a fost salvat în ultima clipă. Tragedie în județul Hunedoara "Sambatadupa-amiaza, pompierii Detașamentului Deva s-au deplasat de urgența in localitatea Mintia, comuna Vețel, pentru a interveni la un caz de intoxicare in urma careia au rezultat 2 victime care executau lucrari de dezinfectare a unui bazin aparținand unei societați comerciale din localitate. Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, iar in sprijin au fost trimise și 2 ambulanțe ale S.A.J. Hunedoara. La fața locului, pompierii au gasit un barbat in varsta de 22 de ani, care se afla langa bazin, era conștient dar acuza o stare de rau. Echipele medicale… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Doi barbați care curațau bazinul unei firme din județul Hunedoara s-au intoxicat. O victima a murit, iar cea de a doua a fost transportata la spital. Cazul va fi anchetat și de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara. Incidentul s-a produs sambata in localitatea Mintia, comuna Vețel, din județul…

