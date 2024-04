Controale inopinate, la târgul din Șoimuș Dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare La data de 31 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara au efectuat un control inopinat pe linia combaterii contrafacerii de produse, in incinta unui targ saptamanal din județul Hunedoara, unde se aflau, expuse la vanzare, articole de imbracaminte, incalțaminte, genți și parfumuri purtand insemnele unor marci cunoscute , susceptibile de a fi contrafacute.

