Bărbatul care a răpit câinii vedetei Lady Gaga a primit o pedeapsă cruntă Unul dintre cei trei barbați care sunt acuzați ca l-au atacat pe unul dintre angajații vedetei Lady Gaga, in timp ce ii furau cainii artistei, a fost condamnat la ani grei de inchisoare. In varsta de 20 de ani, James Howard Jackson, a pledat vinovat pentru tentativa de omor, recunoscand ca a facut parte din grupul care l-a impuscat pe Ryan Fischer. Angajatul artistei a fost atacat in ce plimba patrupezii. „Un acord de recunoastere a vinovatiei il gaseste pe James Howard Jackson responsabil pentru comiterea unui act violent, fara inima si face dreptate victimelor noastre”, se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- James Howard Jackson, in varsta de 20 de ani, a pledat vinovat pentru tentativa de omor, recunoscand ca a facut parte din grupul care l-a impuscat pe Ryan Fischer, un angajat ai cantareței Lady Gaga, in timp ce acesta plimba cei trei caini bulldog francez ai artistei, la Hollywood, in februarie 2021,…

- Un amendament legislativ elimina concursurile pentru ocuparea funcției de șef in secțiile clinice din spitalele din Romania. Legea crește astfel influența Universitaților de Medicina și Farmacie (UMF) in spitale , inversand modificari legislative facute in 2016. In spitalele din Romania, secțiile in…

- Rusia anunta ca nu isi va extrada cetatenii care au fost condamnati in absenta, joi, de un tribunal olandez, la inchisoare pe viata pentru prabusirea in Ucraina, in 2014, a unui avion cu aproape 300 de oameni la bord si denunta o decizie „politica” in acest caz. In schimb, presedintele ucrainean…

- Primaria comunei Monor se judeca cu Curtea de Conturi, dupa ce auditorii acestei instituții au descoperit, in urma unui control efectuat in 2021, ca doi angajați ai administrației locale au incasat indemnizația de hrana și tichete de vacanta, cu nerespectarea prevederilor legale. Prima runda care s-a…

- Un mesaj postat de Shakira pe contul de instagram ii ingrijoreaza pe fani. In imagini apare piciorul unui barbat care striveste o inima, iar artista a lasat si un mesaj sugestiv: “Nu am spus niciodata nimic. Dar ma durea. Eu știam ca asta se va intampla”. The post Shakira, cu inima franta pe Instagram.…

- ■ sentinta definitiva a fost pronuntata, in ultima zi a lunii trecute, de catre magistratii de la Curtea de Apel Bacau ■ autorul a abuzat doi minori, frate si sora ■ Un violator si traficant de copii a primit o sentinta record cu executare in regim de penitenciar. Victimele infractiunilor erau frate…

- Anda Adam traiește de ceva vreme o relație cu Yosif Eudor Mohici, un francez de orgine romana care are multe afaceri aici. Nascut la Paris, unde a locuit pana la 18 ani, școlit la Cambridge (Marea Britanie), dupa facultate acesta s-a stabilit in Geneva, Elveția unde a absolvit și un MBA (Master of Business…

- ”Daca e acolo, sunt sigur ca il voi vedea”, a dat el asigurari, raspunzand unei intrebari despre o eventuala intalnire. Rivalitatea intre Statele Unite si China este tot mai puternica.The post Joe Biden se declara ”sigur” de o intalnire cu Xi Jinping, in cazul in care acesta participa la G20 la Bali…