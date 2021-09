Ce loc va avea Simona Halep în WTA după US Open. S-a aflat abia acum ordinea jucătoarelor

Clasamentul WTA o să aibă modificări importante după încheierea US Openului. Ce loc va avea Simona Halep în WTA după US Open, dar și care este ordinea jucătoarelor. Ce loc va avea Simona Halep în WTA după US Open Simona… [citeste mai departe]