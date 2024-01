Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe și Cornel Ene s-au casatorit in urma cu 12 ani și au format o familie frumoasa impreuna cu micuții lor, Amelie și Nikolas. Artista, care și-a cunoscut soțul in urma cu 20 de ani, a dezvaluit recent care este secretul unei casnicii de luga durata.„Pasiunea intr-o relație, in primul rand,…

- Cum iși petrece soția lui Dani Oțil timpul liber! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca Gabriela Oțil se respecta și are mereu grija de felul in care arata.

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Veeta are doua fetițe, pe Sienna din casnicia cu Traian Spak și pe Victria din relația cu Victor Vrinceanu. Recent, artista a dezvaluit ce fe de relație are cu tații fetițelor sale.Andreea Antonescu și Traian Spak au trait o frumoasa…

- Dan Negru are mare grija de parul lui, iar noi avem dovada in acest sens! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara noastra, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in cele mai rare ipostaze de pana acum. Iata in ce loc a fost filmat acesta!

- Anda Calin și Liviu Varciu formeaza un cuplu de 7 ani și au impreuna doi copii. De-alungul timpului, cei doi au mai vorbit despre momentul in care vor face pasul cel mare, insa nu a fost o prioritate pentru ei. Acum, partenera prezentatorului Tv spune ca evenimentul va fi unul intim, iar alaturi le…

- Dr. Geta Draghici este unul dintre medicii ginecologi cei mai vizibili in Bacau. De curand, a anunțat ca anul viitor numele ei se va regasi pe lista de europarlamentari propuși de Uniunea Salvați Romania. De ce și-a asumat aceasta ieșire din zona de confort, aflam in urmatoarele randuri. Va amintiți…