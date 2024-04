Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Adrian Nastase. Cadrele filmate sunt dovada clara ca fostul Prim Ministru al Romaniei are grija de sanatatea și confortul lui, dar și al celor din jur.

- De ce obicei nu vrea Alexandru Pițurca sa se lase. Iata „secretul” care il ajuta pe fostul fotbalist sa se mențina in forma. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Din ziua de 31 martie, Romania va fi admisa in spațiul Schengen, aerian și maritim, ceea ce inseamna ca vor fi eliminate controalele Poliției de Frontiera la granițele aeriene și maritime.Forma de OUG aprobata joi nu prevede proceduri speciale legate de minorii care calatoresc spre țari Schengen, deși…

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la CFR Cluj, este pasionat de mașini de lux și, de curand, a facut o noua achiziție costisitoare. Mutu a platit nu mai puțin de 120.000 de euro pentru un Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe cu facelift, primul astfel de model care ajunge in Romania.Bolidul are, potrivit…

- Mersul pe jos face piciorul frumos! Inna respecta aceasta zicala. Artista reușește mereu sa se mențina in forma și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinde de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum a fost filmata celebra cantareața pe strazile din București!

- Romanii bolnavi de cancer dau, in continuare, in judecata statul și obțin compensarea integrala a tratamentelor pe care nu și le permit. Un pacient a avut caștig de cauza intr-un proces prin care a cerut un medicament ce costa peste 22.000 de lei.

- Valentine’s Day(Ziua Indragostiților) aduce un profit uriaș in fiecare an comercianților din intreaga lume, care se intrec in oferte . Dragostea se vinde bine. De la cadouri precum ceasuri, parfumuri pana la cine la restaurante și vacanțe. Insa, trebuie sa avem mare grija la ofertele care ne fac cu…