„Cultura noastră este pe moarte”: deficitul de vulturi amenință riturile de înmormântare zoroastriene Otravirea neatenționata a vulturilor pe subcontinentul indian obliga unele comunitați sa renunțe la obiceiurile stravechi. Riturile de inmormantare tradiționale zoroastriene devin din ce in ce mai imposibil de indeplinit din cauza declinului precipitat al vulturilor din India, Iran și Pakistan . De milenii, comunitațile parsi și-au aruncat in mod tradițional morții in structuri numite dakhma sau „turnurile […] The post „Cultura noastra este pe moarte”: deficitul de vulturi amenința riturile de inmormantare zoroastriene appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

