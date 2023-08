Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali au depistat doi barbati, intr-o statie de vaporetto din centrul orasului, care aveau asupra lor substante interzise. Politistii au fost sesizati de mai multi timisoreni in privinta celor doi, care au fost dati pe mana Brigazii pentru Combaterea Criminalitații Organizate Timișoara.…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in ultimele 24 de ore politistii rutieri au actionat pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 143 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice.Au fost retinute 606 de permise de conducere, dintre care 222 pentru viteza, 67 pentru alcool si…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 525 de permise de conducere, dintre care 37 pentru conducere sub influenta alcoolului, iar sapte soferi au fost prinsi drogati, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al IGRP, in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au actionat pentru cresterea…

- Politistii de la Sectiile 6, 8 si 9 din Capitala, in colaborare cu Directia Generala de Jandarmi, au efectuat verificari la o adresa din Sectorul 2, intr-un imobil dezafectat, unde au primit informații ca s-ar comercializa substante interzise de lege. Citește și: Un șofer american, prins la Pitești…

- Polițiștii au depistat nu mai puțin de 57 de tineri, care intenționau sa intre la festivalul Electric Castle care are loc la Bonțida, in județul Cluj și care aveau asupra lor diverse substanțe interzise (droguri). ”In ceea ce priveste prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri, prin masurile…

- Suspect de furturi de la terasele din Piața Unirii și un urmarit general tot pentru furt, depistați de polițiștii locali, in ultimele doua zile. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida, aflați in patrulare in aceasta dimineața in Piața Unirii, și avand informații ca un barbat…

- Ghinion pentru doi hoți in varsta de 57 și 34 de ani, la Timișoara. EI au fost prinși de polițiștii locali aflați in patrulare prin oraș. Primul fura bautura de la restaurantele din Piața Unirii, iar al doilea era condamnat pentru furt și a fost gasit intr-un centru social al primariei.