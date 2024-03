Stiri pe aceeasi tema

- Cocaina și canabis in Mehedinți Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți au dispus, in doua cauze penale, reținerea a 4 inculpați și masura controlului judiciar fața de un inculpat, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Din…

- „Masurile au fost luate, dupa ce persoanele in cauza au fost depistate in flagrant delict, in timp ce se deplasau cu un autoturism in orașul Targu Secuiesc, la scurt timp dupa ce ar fi vandut aproximativ 40 de grame de canabis (drog de risc) pentru 1.800 de lei”, transmite IPJ Covasna.Șoferul l-a lovit…

- In urma unor investigații, polițiștii hunedoreni au reținut trei persoane cercetate pentru trafic de droguri. Doi dintre aceștia au fost prinși in flagrant, iar, celui de al treilea, oamenii legii i-au percheziționat locuința din județul Cluj, unde au fost ridicate mai multe cantitați de droguri,…

- Politistii si procurorii au destructurat o grupare specializata in traficul de droguri, care actiona in Bucurseti si in judetul Dambovita. Sunt cercetate patru persoane, care au vandut stradal doze de druguri, contra sumei de 50 de lei, inca din 2020. ”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului…

- Politistii si procurorii au destructurat un grup infractional specializat in traficul de droguri, care era coordonat din penitenciar. Membrii aceleiasi familii sunt acuzati ca vindeau cannabis si cocaina in judetul Ialomita, cu 1.700 de lei pentru fiecare tranzactie.In dosar e implicata și o pensionara…

- Prinși in flagrant in timp ce vindeau droguri in Baia Mare. In 21 februarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o prindere in flagrant delict, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunii…

- Politistii si procurorii au prins in flagrant doua persoane, in judetul Satu Mare, dupa ce au vandut 50 de grame de drog cu 10.000 de lei. In masina cu care erau s-au mai gasit droguri, iar anchetatorii au verificat mai multe adrese pentru obtinerea de probe.”La data de 6 februarie a.c., politistii…

- La data de 16 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus in executare 12 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal avand ca obiect comiterea infracțiunilor de trafic…