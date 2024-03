Stiri pe aceeasi tema

- Depistati cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive, in judetul Constanta. Potrivit IPJ Constansa, la data de 20 martie a.c., in jurul orei 23.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au depistat, pe DN22C, intre comuna Castelu si satul Nisipari, intr un autoturism stationat,…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, Serviciul monitorizare zone publice si interventii, au identificat ieri, in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, in cartierele Km 5 si Anadalchioi, trei barbati avand asupra…

- Intervenție a polițiștilor locali, sambata seara, in cazul unui barbat care intenționa sa se arunce de pe Podul din Calea Șagului pentru ca „viața e grea”. El a fost oprit de oamenii legii inainte de a face un gest necugetat.

- Amenzi de peste 50.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba. Cați șoferi au fost testați pentru droguri sau alcool Polițiștii și jandarmii din județul Alba au dat amenzi de peste 50.000 de lei, in ultimele 24 de ore. Au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru prevenirea incidentelor.…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost capturat de polițiștii locali din Sectorul 5 in timp ce deținea cantitați semnificative de droguri de mare risc. Potrivit informațiilor, minorul avea asupra sa aproximativ jumatate de kilogram de cannabis, peste 13

- Un adolescent de 15 ani a fost prins de catre politistii locali din Sectorul 5 avand asupra sa droguri de mare risc. La verificari s-a descoperit ca detinea o jumatate dekilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar si comprimate de alprazalam.”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul…

- Peste 100 de persoane care apelau la mila publica pe raza municipiului Bistrița, au fost depistate pe parcursul anului trecut de polițiștii locali, care au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 93.000 lei. Polițiștii locali au depus la IPJ Bistrița-Nasaud 8 sesizari penale, dupa ce au depistat mai…

- Polițiștii locali din Buzau au descoperit doua biciclete municipale in locuința unui cetațean, care erau folosite de adult și de un copil. Acestea fusesera luate din rastelele stradale amplasate in mai multe puncte din municipiu.