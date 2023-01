Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de naționalitate romana a fost condamnat la șase ani și patru luni de inchisoare pentru talharie și inșelaciune, infracțiuni comise asupra unui barbat cu dizabilitați, relateaza Cambridge News.

- Un barbat din Beclean a gasit doua arme vechi de zeci de ani care par ca ar sta in anexa casei din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Armele gasite de polițiștii Biroului de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase se aflau intr-o stare avansata de degradare. Polițiștii criminaliști continua…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, originar din raionul Falești, a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru ca a omorat o persoana in vederea obținerii unor surse banești, relateaza Jurnal.md . Menționam ca cazul a avut loc pe 5 noiembrie…

- Un barbat de 39 de ani a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, pentru comiterea infracțiunii de punere in circulație a banilor falși. Sentința motivata urmeaza a fi pronunțata la 20 decembrie 2022, menționeaza Procuratura Generala.

- Un barbat de 30 de ani, care in luna februarie si-a ucis iubita insarcinata, dupa ce aceasta a decis sa il paraseasca, a fost condamnat de Tribunalul Caras-Severin la 22 de ani de inchisoare. Fetita femeii decedate, rezultata dintr-o alta relatie, si care a ramas orfana, va primi 700 de lei de la…