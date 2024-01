Sfarsit tragic pentru un barbat in varsta de 55 de ani in aceasta seara in Complexul Studentesc Timisoara. Acesta s-ar fi dezechilibrat si a cazut pe scarile unei firme din zona, accident in urma caruia si-a pierdut viata. Sambata, in jurul orei 22, politistii Sectiei 2 din Timisoara au fost sesizati in legatura cu incidentul […] Articolul Barbat decedat in Complexul Studentesc. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .