Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Baiețelul de doi ani din județul Botoșani, disparut ieri dupa amiaza, a fost gasit in padurea din vecinatatea localitații Tudora. El este in viața și este consultat de personal medical de specialitate. Reamimtim ca peste 200 de jandarmi, politisti si voluntari l -au cautat mai bine de 24 de…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un... The post 60 de perchezitii in 15 judete, printre care și in vestul țarii, intr-un dosar de evaziune…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat care a fost dat disparut de familie dupa ce a plecat la munca din județul Botoșani la Deva, iar familia nu a mai putut lua legatura cu el. „La data de 4 martie 2024, in jurul orei…

- Polițiștii au efectuat in mai multe județe, luni și marți, 66 de percheziții dupa ce 25 de persoane, pe baza unor documente falsificate, au cerut fonduri garantate de stat și au obținut bani de la banci, deși nu intenționau sa returneze imprumutul. Prejudiciul este estimat la 5,8 milioane de lei. „La…

- Polițiștii Secției 8 Rurala Savarșin, din judetul Arad, s-au sesizat din oficiu dupa taierea fara drept și sustragerea a aproximativ trei metri cubi de material lemnos, specia cer, dintr-un fond forestier de pe raza localitații Petriș. Banuit de comiterea faptei e un barbat din zona, care a fost retinut…

- Incident rutier in aceasta dimineata in municipiul Arad. O femeie aflata sub influenta alccolului si subtantelor psihoactive a ignorat semnalele politistilor, si-a continuat drumul si s-a rasturnat cu masina intr-un sens giratoriu. In jurul orei 5, o patrula a observat un autoturism care se deplasa…

- INFRACȚIUNE… Polițiștii negreșteni au reținut, zilele trecute, un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Ciurea, județul Iași, pentru ca s-a urcat la volan și a condus, deși NU avea voie sa faca acest lucru. Oamenii legii l-au oprit in trafic, in comuna Rebricea, pentru control de rutina, insa, procedand…

- Sfarsit cumplit pentru un tanar de 30 de ani, in vestul. Barbatul a fost gasit mort la picioarele uriașului viaduct de la intrarea in municipiul Brad, dupa ce s-a prabușit in gol de la peste 25 de metri. Potrivit presei locale, se pare ca luni dimineata, barbatul ar fi ales sa-si incheie socotelile…