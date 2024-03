Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții in vestul țarii. Ce au descoperit polițiștii. Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Secției 3 Rurala Chișineu-Criș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș au pus in aplicare, la...

- Polițiștii orașului Chișineu Criș cu sprijinul jandarmilor aradeni au desfașurat ieri o razie pe raza de competența in urma careia au aplicat amenzi de aproape 18.000 de lei. In cadrul activitații au fost legitimate 48 de persoane și verificate 28 de autovehicule. Au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale,…

- Un barbat de 39 de ani, urmarit penal pentru infractiuni comise in Statele Unite, a fost prins in Ramnicu Valcea. El a fost oprit de politisti in timp ce conducea o masina. ”La data de 29 decembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea, aflati in…

- Un barbat ajuns in prima faza in vizorul polițiștilor de frontiera, iar apoi al procurorilor satmareni, a fost reținut. Ce au gasit autoritațile ascunse intr-o pereche de papuci de casa cu model inspirat de perioada Sarbatorilor de iarna, ca de spiriduși? DIICOT Biroul Teritorial Satu Mare a dispus…

- Polițiștii orașului Chișineu-Criș, impreuna cu cei ai Postului de Poliție Șimand, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Chișineu-Criș, au identificat si retinut ieri un barbat de 27 de ani, din Șimand, cercetat pentru mai multe infracțiuni. „Din cercetari, a reieșit ca cel in cauza, in…

- Polițiștii au depistat luni seara un barbat care conducea beat pe o strada din Arad. Dupa alcooltest, oamenii legii au verificat și baza de date, constatand ca șoferul avea permisul de conducere suspendat. „La data de 11 decembrie, in jurul orei 18:20, polițiștii Biroului Rutier au depistat un barbat…

- Politistii din Chisineu-Cris au efectuat perchezitii in mai multe locatii din judetul Arad. La domiciliile a patru barbati au fost descoperite 190 de pachete de țigarete nemarcate fiscal, 30 de kilograme de articole pirotehnice, dar și o sabie confecționata artizanal, care au fost ridicate in vederea…