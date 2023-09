Bani în plus pentru pensionari. Ce sume vor primi seniorii României, în octombrie Este vorba despre ajutorul financiar de la Guvern, sumele fiind cuprinse intre 300 si 500 de lei si depind de valoarea pensiei pe care o primesc romanii. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, vine cu vesti bune pentru pensionari: peste patru milioane de romani vor primi, in octombrie, bani in plus. Este vorba despre ajutorul financiar de la Guvern, cea de a doua transa din acest an, care se acorda in functie de pensie. Sumele sunt cuprinse intre 300 si 500 de lei si depind de valoarea pensiei pe care o primesc romanii: cu cat pensia este mai mica, ajutorul este mai mare. „In luna octombrie vom… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

