Toți pensionarii vor primi pensia recalculata la 1 septembrie. Mai devreme, intre 15 august și 31 august pensionarii vor primi adeverințele cu pensia recalculata. In Romania, un numar de 4.745.651 de pensionari erau inregistrați in iunie 2024, cu 1.953 mai putini comparativ cu luna precedenta. Doar 3 milioane de pensii cresc Șeful Casei de Pensii […] The post Vesti proaste pentru 1,75 milioane de pensionari. Cine sunt romanii care nu primesc bani in plus la recalcularea de la 1 septembrie 2024 first appeared on Ziarul National .