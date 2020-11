Bani din Germania: 5.000 euro/camion Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania mai au termen pana vineri, 4 decembrie 2020, pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parți din taxele achitate in... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Companiile de transport rutier din Romania care au achitat taxe de drum in Germania mai au termen pana in data de 4 decembrie pentru a se inregistra in vederea rambursarii unei parți din taxele achitate in perioada 2017 – 2020.

