Bancul zilei: Putin, ghinionistul Vladimir Putin a primit mai multe apeluri telefonice în ultimele zile de la numeroși lideri mondiali care au sunat sa își exprime simpatia fața de acesta dupa ce președintele rus a pierdut înca un adversar din cauza otravirii.



În timp ce alți politicieni din întreaga lume reușesc sa se bata cu numeroși adversari politici fara ca vreunul din aceștia sa cada victime otravirilor, incredibil de ghinionistul Putin pare sa fi pierdut înca un adversar.



Un purtator de cuvând al Kremlinului a declarat ca &"Vladimir era chiar nerabdator sa aiba o dezbatere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

