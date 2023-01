Banca Naţională a Elveţiei a înregistrat în 2022 o pierdere de 132 de miliarde de franci elveţieni, cea mai mare din istoria sa Pierderea record anterioara a fost de 23 de miliarde de franci, consemnata in 2015. Drept urmare, banca centrala nu va face platile obisnuite catre guvernul elvetian si statele membre, a spus acesta, platile catre actionarii sai urmand sa fie si ele afectate. In 2021, banca a raportat un profit de 26 de miliarde de franci. Din pierderi, 131 de miliarde de franci au provenit din pozitiile sale in valuta straina si 1 miliard din pozitiile in franci elvetieni, pe fondul aprecierii puternice inregistrate de franc, in timp ce investitorii s-au inghesuit sa se protejeze cumparand moneda elvetiana, pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Elveției a raportat luni o pierdere de 132 de miliarde de franci elvețieni (143 de miliarde de dolari) pentru anul financiar 2022, potrivit cifrelor preliminare, informeaza CNBC.

- ”La 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,636 miliarde euro, fata de 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 si fata de 40,475 miliarde euro la 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari…

- ”La 31 decembrie 2022, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 46,636 miliarde euro, fata de 45,594 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 si fata de 40,475 miliarde euro la 31 decembrie 2021”, arata datele BNR. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari…

- Premierul a anuntat in sedinta de Guvern ca va fi adoptata o Ordonanta prin care Executivul sprijina cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte. ”Este o masura pe care o consideram ca fiind complementara la deciziile pe care deja le-am luat in acest sens si care este foarte binevenita…

- Pierderea scoate si mai mult in evidenta modul in care decizia Rusiei de a rupe o relatie de aprovizionare de un deceniu cu Europa, in special cu Germania, are un impact asupra sectorului energetic al continentului, Uniper fiind cel mai grav caz corporativ al crizei de pana acum. De asemenea, marcheaza…

- Actiunile Credit Suisse au scazut joi, 27 octombrie, cu 18%, dupa ce banca elvetiana a raportat o pierdere trimestriala semnificativ mai mare decat estimarile analistilor si a anuntat o revizuire strategica masiva.Banca elvetiana a inregistrat o pierdere neta in trimestrul al treilea de 4,034…

- Banca elvetiana a inregistrat o pierdere neta in trimestrul al treilea de 4,034 miliarde de franci elvetieni (4,09 miliarde de dolari), in comparatie cu asteptarile analistilor pentru o pierdere de 567,93 milioane de franci elvetieni. Cifra este, de asemenea, cu mult sub profitul de 434 de milioane…

- ”De la achizitia de mijloace de transport nepoluante, la construirea de locuinte eficiente energetic pentru tineri specialisti in sanatate si educatie, reabilitarea cladirilor publice, pana la construirea de piste de biciclete sau achizitionarea de statii de incarcare electrice, toate pot fi accesate…