Banca Centrala Europeana a cotat euro la 4,8505 lei

Criza provocata de Covid 19 a alimentat cererea de euro, cursul acesteia atingand un nou maxim istoric. Dolarul si francul nu s-au lasat mai prejos si au urcat la noi recorduri. Cotatia euro stabilita de Banca Centrala Europeana, calculata dupa ora 16:00, a urcat vineri la un nou record de 4,8505 lei. Cursul monedei unice stabilit de BNR a crescut marti la maximul istoric de 4,8442 lei. Banca centrala si-a facut simtita prezenta in fiecare sedinta, pentru a tine media sub pragul de 4,85 lei, volumul vanzarilor depasind mai multe sute de milioane de euro. Vineri, tranzactiile s-au realizat in culoarul…