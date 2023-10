Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru a obișnuit pe toata lumea sa spuna gluma zilei la Neatza cu Razvan și Dani, insa in aceasta dimineața a fost foarte fericita și a spus doua glume. Colegii ei de breasla nu se așteptau sa dezvaluie doua bancuri intr-o singura ediție, insa ea a reușit sa-i amuze copios. Iata ce glume a spus…

- Ianis Hagi are șanse mici sa mai joace la Glasgow Rangers, dupa ce și-a criticat antrenorul și a fost scos de pe lista UEFA. Presa din Anglia scrie ca internaționalul roman este curtat de Sunderland, formație care se afla in liga a doua, dar care iși propune sa faca saltul in Premier League. Prețul…

- Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara a lansat licitația prin care dorește dotarea unitații medicale cu noi vehicule de transport. Conform anunțului publicat pe SEAP, mașinile vor fi ”eco”, cu motor electric, iar suma oferita pentru acestea este de 983.000 de lei. Vor fi doua loturi, unul…