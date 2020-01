Baia Mare: Reducere si in acest an pentru cei care isi achita taxele si impozitele locale pana in 31 martie

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2020 locuitorii municipiului Baia Mare vor plati cele mai mici impozite și taxe din Romania. Asta dupa ce la inițiativa primarului Catalin Cherecheș, Consiliul Local a aprobat cu unanimitate de voturi in ședința ordinara din 19 Decembrie, cuantumul valorilor care vor fi aplicate personelor…

- Inițiativa primarului Lucian Morar pentru orașul Ulmeni și satelor aparținatoare: impozitele și taxele locale nu vor crește in anul 2020! In ultima ședința de Consiliu Local, aleșii orașului Ulmeni și a satelor aparținatoare, la inițiativa primarului Lucian Morar au votat ca impozitele și taxele locale…

- Din 6 ianuarie 2019, brașovenii pot plati amenzile și alte taxe, la casieriile Direcției Fiscale Brașov, iar din 8 ianuarie iși pot achita impozitele locale aferente anului 2020. Potrivit Direcției Fiscale Brașov, taxele locale fara debit (amenzi, taxe judiciare de timbru, taxe pentru carte de identitate,…

- Serviciul Fiscal de Stat a lansat, un nou serviciu electronic, ce va permite achitarea on-line a impozitelor și taxelor de catre persoanele fizice.Platile vor fi efectuate prin intermediul serviciului guvernamental MPay.

- Primarul municipiului Botosani, liberalul Catalin Flutur, anunta ca taxele si impozitele aferente anului 2020 nu vor fi majorate, ci vor fi mentinute la nivelul celor din anul in curs. El a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu va propune cresterea nivelului taxelor si impozitelor locale,…

- Presedintele PNL Baia Mare, Calin Bota, a oferit cateva date despre situatia financiara in care se afla tara in acest moment. De exemplu, liberalul a aratat ca la nivelul bugetului asigurarilor sociale exista un deficit de 2,9 miliarde lei. In plus, statul are datorii de miliarde de lei catre operatori…

- Contribuabilii targovisteni, persoane fizice si juridice, care isi achita integral obligatiile fiscale restante catre bugetul local, pana la data de 15 decembrie 2019, vor fi scutiti de plata majorarilor si penalitatilor de intarziere. Este decizia consilierilor locali si trebuie spus ca hotarari similare…

- Colectarea taxelor și impozitelor locale reprezinta marea provocare pentru cei mai mulți primari ialomițeni. O situație privind sumele pe care aceștia au reușit sa le incaseze in perioada ianuarie-septembrie 2019 evidențiaza faptul ca toate bugetele locale se confrunta cu o scadere a sumelor colectate.…