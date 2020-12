Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion a anuntat sambata, ca mandatul de parlamentar pentru Francisc Toba nu va fi validat, dupa ce numele lui apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul evenimentelor din decembrie 1989.George Simion a transmis pe pagina…

- ”16 decembrie este o zi importanta pentru Revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 1989, o zi fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si, finalmente, triumfatoare. Ideea ca la acest moment se asteapta venirea la Timisoara…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati în reprimarea Revolutiei - Francisc Toba…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a reacționat dupa declarațiile Președintelui Klaus Iohannis de marți: "Cred ca este singurul Președinte al unui stat al UE care s-a transformat intr-un politruc și un purtator de cuvant al unui partid. In campanie electorala, ceea ce este și mai grav" a spus acesta, in…

- In Romania sunt zece restauratori specializati care lucreaza cu operele de piatra din patrimoniul imobil, iar unul din acestia, considerat printre cei mai buni, este Mihai Iancovescu de la Muzeul National Brukenthal, care incearca sa transmita si tinerilor ucenici experienta si priceperea sa, insa considera…

- „Leii din Banat” au fost invinsi cu ocazia ultimei verificari dinaintea startului de sezon indelung asteptat. A fost un 77-78, ieri in „Olimpia”, cu BCM U FC Arges Pitesti, colega din elita a alb-violetilor banateni. Pentru SCM Timisoara urmeaza in sfarsit startul sezonului 2020-21, cu ocazia jocurilor…

- Pe de alta parte, Bucurestiul, Cluj-Napoca, Oradea si Sibiu castiga cel mai mult din parcari. apitol. Primariile castiga 139 mil. lei pe an din administrarea parcarilor. Potrivit raportului, tariful anual pentru parcarile de resedinta variaza intre 30 si 100 lei in localitatile mici, respectiv…