- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…

- Criticul literar Nicolae Manolescu a murit sambata, la varsta de 84 de ani, potrivit gazetarului Cristian Tudor Popescu care a publicat informația pe pagina sa de Facebook. Nicolae MAnolescu fusese internat vineri la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardiac.

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.

