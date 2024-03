Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toti pasagerii dintr-un autobuz, 45 de persoane, si-au pierdut viata joi in Africa de Sud intr-un accident rutier grav, dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut de pe un pod, de la aproximativ 50 de metri, relateaza AFP.

- Singurul membru supraviețuitor al expediției de alpinism care a cucerit pentru prima data Muntele Everest a declarat sambata ca cel mai inalt varf din lume este prea aglomerat și murdar, iar muntele este un zeu care trebuie respectat.

- Un minor de 12 ani care a disparut vineri de la școala in mod misterios a fost gasit intr-un autobuz din Florești.Vineri, 1 martie, in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, a ieșit in jurul orei 12.00 de la…

- Un accident cumplit a avut loc, de curand, in Mali. Dupa ce un autobuz s-a rasturnat si a cazut de pe un pod, cel puțin treizeci si unu de persoane și-au pierdut viața. Iata cum s-a produs accidentul!

- Din pacate, conform autoritaților, astazi a avut loc un accident, in urma caruia un copil de 7 ani a cazut de pe telescaunul din Straja. Conform informațiilor, reprezentantii Salvamont si ISU Hunedoara au ajuns de urgenta la fata locului, preluand minorul.

- Prințesa Aiko, singurul copil al imparatului Japoniei Naruhito, va incepe sa lucreze la Societatea de Cruce Roșie Japoneza in aprilie, dupa absolvirea universitații. Deși nu se cunosc inca detalii despre ce va face in acest rol, se știe ca iși va continua, in paralel, indatoririle oficiale cu familia…