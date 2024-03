Azerbaidjanul a demolat fostul parlament armean din Nagorno-Karabakh Azerbaidjanul a demolat marți (5 martie) cladirea care a gazduit candva parlamentul etnic armean separatist din Nagorno-Karabah, eveniment care a fost difuzat de televiziunea de stat azera, potrivit Reuters. Demolarea televizata, cu gheare de metal uriașe rupand zidaria edificiului eviscerat, a subliniat in mod demonstrativ restabilirea controlului de catre Azerbaidjan, de cand forțele sale au […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

