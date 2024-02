Avocatul Gabriel Biriș spune ca masurile luate in ultima vreme de autoritați il fac sa creada ca in Romania „nu se dorește reducerea evaziunii”. Este mai mult „un joc de glezne” pe seama contribuabililor menit mai degraba sa impresioneze la Bruxelles. „Senzația mea – și imi asum ce spun acum -, este ca nu se dorește sa se reduca evaziunea. Și atunci ne facem ca facem, aratam la comisie ca avem jaloane in BNR, aratam la FMI, ca uite ca facem eforturi sa reducem evaziunea, dar, de fapt, nu vrem sa facem nimic. Și atunci avem jocul acesta de glezne pe carca contribuabililor”, a declarat Gabriel…