Stiri pe aceeasi tema

- La Dialogurile Puterii, Dan Chitic, presedintele Partidului Coalitia pentru Natiune, a adus in atenția publica o tema interesanta și anume schimbarea Constituției, dar și schimbarea mandatului președintelui. ”Dialogul este foarte important in vederea modificarii Constituției. In acest sens, noi spunem…

- La Dialogurile Puterii, Dan Chitic, presedintele Partidului Coalitia pentru Natiune, aduce in atenția publica o tema interesanta și anume schimbarea Constituției, dar și schimbarea mandatului președintelui. ”Dialogul este foarte important in vederea modificarii Constituției. In acest sens, noi spunem…

- Lucian Șova, fostul ministru al Transporturilor, a tras un semnal de alarma asupra pericolelor asociate lipsei examenelor electorale și confortului politic indus in ultimii patru ani in Romania. Intr-un interviu acordat podcastului „Dialogurile Puterii” și difuzat pe toate canalele online ale Ziarului…

- Unirea de la 24 ianuarie 1859 ar trebui sa fie trecuta in istorie cu litere mari. Ea a pregatit apariția Romaniei. Este ceea ce ne spune Cristian Matache, senior editor al publicației PUTEREA, in interviul de la Dialogurile puterii. Va invitam sa urmariți, incepand cu ora 19.00, interviul acordat de…

- In spiritul sarbatorilor de iarna, podcastul „Dialogurile Puterii” aduce o raza de lumina și tradiție in casele romanilor, prezentand o ediție speciala de Craciun, alaturi de Doina Ișfanoni, cercetator etnolog de excepție. Intr-un dialog captivant, Doina Ișfanoni ne va purta prin minunata lume a tradițiilor…

- In spiritul sarbatorilor de iarna, podcastul „Dialogurile Puterii” aduce o raza de lumina și tradiție in casele romanilor, prezentand o ediție speciala de Craciun alaturi de Doina Ișfanoni, respectata cercetatoare etnolog. Intr-un dialog captivant, Doina Ișfanoni ne va purta prin minunata lume a tradițiilor…

- Avocatul Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii de problemele cu care se confrunta mediul de business autohton și perspectivele pentru 2024, pentru ca daca se vrea „intr-un an, poate sa se invarta soarele dupa Romania”. Gabriel Biriș spune ca pentru a…

- Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la Dialogurile Puterii despre modificarile Codului fiscal de la 1 ianuarie 2024 și efectele lui, de marile provocari ale lui 2024, care ar putea sa fie un an de criza, autogenerata și nu din exterior. Avocatul Gabriel Biriș spune ca 2024 ar putea…