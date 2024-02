E-Factura, o măsură gândită prost, implementată prost, fără un sistem informatic al ANAF Toata sfera economica romaneasca este curioasa și, mai ales, nedumerita in ceea ce privește implementarea masurii guvernamentale E-Factura. Va fi ea de capabila sa rezolve problemele de colectare a taxelor la bugetului statului sau, de fapt, va impovara populația? ”Am inceput cu stangul, in sensul in care tot acest sistem informatic al ANAF-lui este blocat, nu funcționeaza așa cum trebuie pentru ca nu s-au facut informarile necesare. Un prim neajuns al intreprinzatorilor mici și mijlocii este ca ei aveau cont in SPV doar pe CNP. Nu au știut sa iși faca un cont pe CUI sau pe CIF. Pe de alta parte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Șova, fostul ministru al Transporturilor, a tras un semnal de alarma asupra pericolelor asociate lipsei examenelor electorale și confortului politic indus in ultimii patru ani in Romania. Intr-un interviu acordat podcastului „Dialogurile Puterii” și difuzat pe toate canalele online ale Ziarului…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al AUR, Ramona Ioana Bruynseels, susține ca implementarea Sistemului e-Factura se face foarte prost in Romania. Ea susține ca in alte state sistemul s-a implementat cu succes, dar etapizat. ”E-factura și aventurile lui Boloș in țara nimanui —————-…

- Venit in 2004 la ONJN, Sebastian Ionescu pleaca dupa un deceniu din instituție, pentru a lucra in mediul privat. Fostul oficial a fost timp de un an și 10 luni președintele Oficiului și știe prea bine ce lipsește.

- Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a vorbit la podcastul „Dialogurile Puterii” despre pasajele rutiere pietonale. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor , Ionel Irinel Scrioșteanu, a vorbit la podcastul ”Dialogurile Puterii,…

- Ionel Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vorbește la podcastul „Dialogurile Puterii” despre modul in care ar putea fi rezolvata problema traficului in Capitala și in jurul sau. In opinia lui, drumurile radiale ar putea fi soluția salvatoare.…

- Laura Dragomir, specialist in comunicare, ne spune la Dialogurile puterii ca puterea se cucerește și ca trebuie sa fie confirmata de ceilalți ca sa fie funcționala. Și mai vorbește despre cum vom vota anul viitor: votam liderul sau programul, poate o promisiune sau vom vota in funcție de siguranța fagaduita?…

- Avocatul Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii de problemele cu care se confrunta mediul de business autohton și perspectivele pentru 2024, pentru ca daca se vrea „intr-un an, poate sa se invarta soarele dupa Romania”. Gabriel Biriș spune ca pentru a…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a organizat vineri, 8 decembrie a.c., conferința de inchidere a proiectului „Eficientizarea activitaților de autorizare și control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat” – Cod MySMIS 127623/cod…