Sistemul informatic al ANAF este un instrument absolut necesar pentru o mai buna administrare, pentru reducerea evaziunii fiscale uriașe. Din pacate, prin modul in care a fost implementat nu se va reuși sa se reduca evaziunea, ci doar va complica viața contribuabilului. La ultimul studiu privind GAP-ul (taxa neincasata) de TVA rezultatele pentru Romania au fost dezastruoase 36,7% din TVA ul teoretic colectat, adica 9 miliarde de euro. De ce nu reușim sa reducem GAP-ul de TVA in ciuda tuturor masurilor adoptate, in contextul in care, aceleași masuri au produs efecte in restul statelor UE?! ”Graficele…